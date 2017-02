Vortrag

Abbensen. Der RV Mandelsloh lädt ein zum Vortrag über bedarfsgerechte Fütterung in Sport- und Zuchtställen am Mittwoch, 1. März, um 20.30 Uhr in Knop‘s Restaurant Zur Post, Alte Zollstraße 5. Der Vortrag findet im Anschluss an die Vereinsversammlung statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.