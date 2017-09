Vortrag

Elze. Der LandFrauenverein Wedemark lädt am Mittwoch, 20. September, um 18 Uhr in das Gasthaus Goltermann in Elze recht herzlich ein. Die Religionswissenschaftlerin Barbara Janocha aus Hannover hält einen Vortrag zu dem Thema „Frauen im Islam“. In ihrem Vortrag wird sie sicherlich einige Berührungsängste abbauen können. Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldungen bitte bis zum 15. September bei Helga Bremus unter Telefon (0 51 39) 27 84 34.