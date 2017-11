Vortrag

Region. Nach vielen Kursen, Themenabenden und Stammtischen schließt die Vereinigung der Freizeitreiter und- fahrer in Deutschland das Jahr mit einem besonderen Vortrag ab. David Wewetzer, VFD-Rittführer aus Bremerhaven, berichtet am Dienstag, 14. November, über seine 3.000-Kilometer-Reise zu Pferd quer durch Europa von Athen nach Kassel. Es gibt noch ein paar wenige Plätze. Wer dabei sein möchte, melde sich unter annette.hoepken@gmx.de oder unter Telefon (0 50 32) 80 09 00 an.