Vortrag im Bürgerhaus

IGeL-Leistungen in der Gynäkologischen Praxis

Bissendorf. Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Wedemark, Silke Steffen-Beck, lädt am Donnerstag, 17. November, zu einem Vortrag über Individuelle Gesundheitsleistungen ab 19 Uhr in das Bürgerhaus in Bissendorf ein. Individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGeL, sind zum einen Leistungen, die per Gesetz nicht zu den Aufgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung gehören, wie zum Beispiel Atteste und Reiseimpfungen, aber vor allem sind sie medizinische Maßnahmen zur Früherkennung und Therapie von Krankheiten die zwar medizinisch sinnvoll sein können, aber nicht unbedingt notwendig sind, oder deren Nutzen noch nicht nachgewiesen ist.Viele Frauen wissen oft nicht, welche Leistungen ihnen bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt regelmäßig zustehen und welche wir in jedem Fall selber bezahlen müssen.Der Vortrag durch Edith Ahmann vom Frauen- und MädchenGesundheitsZentrum Region Hannover soll hierzu eine Orientierung geben und helfen, zu verstehen, welche IGeL in welcher Situation angebracht ist, was sie kosten darf und welche Voraussetzungen zu beachten sind. Der Eintritt ist frei. Ein Getränkeverkauf wird von dem Verein Einzigartig organisiert, die Einnahmen werden für ihre Vereinsarbeit verwendet.