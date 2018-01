Vortrag im Mooriz

Professor Axel Priebs zu Gast in Resse

Resse. Am Mittwoch, 24. Januar, 19 Uhr, wird Professor Axel Priebs im Rahmen der Fachvorträge des Aktionskreises Hannoversche Moorgeest im Mooriz einen Vortrag halten. In seinem Vortrag wird der Referent, der seit gut 16 Jahren Umwelt- und Planungsdezernent der Region Hannover ist, einen Einblick in die Arbeit seines Dezernats geben. Themen sind natürlich die Moorprojekte (Hannoversche Moorgeest und Totes Moor), aber auch grundsätzliche Aspekte der Schutzgebietspolitik, der Naturpark Steinhuder Meer und die naturnahe Erholung, der Freiraumschutz im großstädtischen Kern der Region, der Klimaschutz und die Biodiversität. Den Referenten und das Mooriz verbindet vieles, weil auch die Entstehung des Mooriz eine Initiative der Region Hannover war und der Referent häufig Gast und Akteur bei Veranstaltungen im Mooriz war.