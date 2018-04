Vortrag im SeminarAktionsZentrum

Scherenbostel. Einen Vortrag „Schüssler Salze – Gesundheit in aller Munde“ gibt es am Mittwoch, 11. April, um 19.30 Uhr im SeminarAktionsZentrum. Der menschliche Organismus enthält von Natur aus Mineralsalze, die, wenn im Körper eines Menschen in ausreichender Menge vorhanden, für dessen Gesundheit mitverantwortlich sind. Gerät der menschliche Organismus in einen Mineralmangel, so zeigen sich Symptome von leichtem Unwohlsein bis zu massiven Erkrankungen. Der sinnvolle und frühzeitige Ausgleich des Mangels lässt den Patienten gesunden. In diesem Vortrag erfahren Interessierte die Grundlagen über die Schüssler Salze und deren Anwendung, das ein Mangel im Gesicht eines Menschen zu erkennen ist und das die Mineralsalze auch die Psyche unterstützen können.

Anmeldung und weitere Infos unter Telefon (0 51 30) 58 42 44 oder s.boeker@boekerundpartner.de.