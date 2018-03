Vortrag in Brelingen

Niedersachsen ist wieder Wolfsland

Brelingen. Theo Grüntjens, Wiebke Wendorff und Christian Berge werden am Donnerstag, 15. März, um 19 Uhr im Schützenhaus, Am Sportplatz in Brelingen umfassend über den Wolf in Niedersachsen referieren. In den letzten vier Wochen häufen sich die Meldungen, dass drei bis vier Wölfe nördlich von Brelingen am Brelinger Berg mehrfach von unterschiedlichen Personen gesehen wurden. Theo Grüntjens war 35 Jahre der Forstliche Leiter von Rheinmetall in Unterlüß. Er ist Jäger und Wolfsberater und ein Mann der ersten Stunde. Er lebt umgeben von mehreren Wolfsrudeln. Wiebke Wendorff ist die Verfasserin der Broschüre Pferd und Wolf. Sie hat sich mit allen Belangen dazu ausführlich befasst. Christian Berge begleitet die Rückkehr der Deutschen Wölfe seit gut 18 Jahren. Er befasst sich seit 15 Jahren mit der Wolfswissenschaft, lebt mit neun Wolfshunden zusammen, die mehrheitlich Wolfskinder und Wolfsenkelkinder sind. Täglich bewegt er sich mit seinen angeleinten Tieren im Revier der wilden Wölfe. Der Eintritt beträgt vier Euro. Um frühzeitiges Erscheinen wird gebeten, da nur für 150 Personen Platz ist.