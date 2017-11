Vortrag in Scherenbostel

Tipps für basische Ernährung werden gegeben

Scherenbostel. Was können Haarausfall, Cellulite oder auch Karies mit einer Übersäuerung des Körpers zu tun haben? In diesem „interaktiven“ Vortrag der Präventologin Michaela Ringeling kommen Teilnehmer dem Mythos „Übersäuerung“ auf die Spur. Was sind überhaupt Säure und Basen, wie entstehen sie im Körper, wie stellt man eine Übersäuerung fest und wie kann man auf natürlichem Wege seinen Körper unterstützen, um sich wieder wohler in der Haut zu fühlen? In dem Vortrag wird auf häufige Befindlichkeitsstörungen wie Haarausfall, Antriebsschwäche, Cellulite oder Karies sowie Bandscheibenprobleme, chronische Krankheiten, Übergewicht und deren Ursachen eingegangen und Tipps für eine basische Ernährung erläutert. Außerdem wird gemeinsam ein gesunder grüner Smoothie hergestellt.Als weitere Referentin wird die Präventologin Tanja Suchan erwartet. Als Trainerin für Triathlon und Gesundheitscoaching wird Tanja Suchan erläutern, wie „saure“ Muskeln durch falsches Training oder eine nicht angemessene (Sport-)Ernährung im Sport entstehen. Eine Übersäuerung speziell im Ausdauersport wird häufig unterschätzt und führt zu einer Leistungsminderung und verlängerten Regenerationszeit. Möglichkeiten dieses zu optimieren, wird anhand kleiner Tipps aufgezeigt. Termin im SeminarAktionsZentrum ist am Mittwoch, 6. Dezember, um 19 Uhr, Am Husalsberg. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei. Rückfragen oder Informationen unter Telefon (0 51 30) 58 42 44.