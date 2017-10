Vortrag über Demenz

Behindertenbeirat lädt ins Bürgerhaus ein

Bissendorf. Der Behindertenbeirat der Gemeinde Wedemark lädt ein zum Vortrag „Zwischen Altersvergesslichkeit und beginnender Demenz“ am Mittwoch, 25. Oktober, um 19 Uhr ins Bürgerhaus Bissendorf.Gedächtnisprobleme können im Alter normal, aber auch Anzeichen einer Demenzerkrankung oder Folge anderer Erkrankungen wie etwa Depression sein. Dabei wird viel über Menschen mit Gedächtnisproblemen gesprochen, aber wenig mit ihnen. Die Ursachen für Gedächtnisprobleme sind vielfältig und stellen häufig eine Belastung und Beunruhigung dar. Eine möglichst frühzeitige Diagnose ermöglicht es, die Symptome entsprechend behandeln und lindern zu können, so wie einen Umgang mit Veränderungen im Alter zu erleichtern.Der Behindertenbeirat und der Arbeitskreis pflegende Familienangehörige haben zu diesem Thema Diplom-Psychologe Arnt C. Meier, aus der Gedächtnisambulanz Klinikum Wahrendorff zu einem Vortrag eingeladen. Alle Wedemärker, nicht nur Senioren, sondern auch Familienangehörige, sind zu diesem Thema herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.Das Thema hat eine besondere Brisanz, da sich die Zahl der Demenzerkrankungen in den nächsten 50 Jahren voraussichtlich verdoppeln wird. Eine frühe Diagnose bedeutet für Betroffene und deren Angehörige die Möglichkeit, eine adäquate Beratung, angemessene Therapie und passende Unterstützung frühestmöglich zu gewährleisten. In diesem Vortrag wird der Referent auf die neuropsychologische Früh- und Differenzialdiagnostik bei fraglichen Demenzen eingehen und Interventionsmöglichkeiten im Ansatz erläutern. Im Anschluss wird er für Fragen zur Verfügung stehen.