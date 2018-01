Vortrag über Peru

Steffen Timmann berichtet über seine Reise

Scherenbostel. Am Donnerstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr lautet der Vortrag von Steffen Timmann „Wandern in Peru“. Steffen Timmann zeigt Bilder und berichtet von seiner fünfwöchigen Reise durch Peru. Etwa die Hälfte der Zeit verbrachten er und seine Frau auf mehrtägigen Trekking-Touren in den Anden. Krönender Abschluss war der neuntägige Choquequirao-Treck nach Machu-Picchu, der sagenumwobenen Ruinenstadt des Inka-Reiches. Neben touristischen Höhepunkte im Süden des Landes besuchten sie auch archäologische Stätten im Norden von Peru. Eintritt ist wie immer frei.