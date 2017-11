Vortrag und Fragestunde

Die schöne neue Welt der digitalen Medien

Bissendorf. Ein Vortrag und offene Fragestunde veranstaltet der Seniorenbeirat am Montag, 6. November, um 19.30 Uhr, im Bürgerhaus, Am Markt 1, zum Thema: Chancen und Gefahren im Umgang mit den neuen digitalen Medien.Digitalisierung und leistungsfähiges Internet ist in aller Munde. Forderungen an die Politik werden in unterschiedlicher Weise artikuliert. In der Presse und im Fernsehen werden aber auch über die Gefahren und die kriminalistischen Machenschaften berichtet. Das dabei Ängste – besonders bei den älteren Menschen – entstehen, ist verständlich. Diese Ängste zu nehmen, soll mit diesem Vortrag erreicht werden. Der Grund liegt im Besonderen darin, dass man über diese neuen Medien zu wenig weiß. Darauf wird Axel Behnke, leitender Polizeibeamter, in seinem Vortrag und der offenen Fragestunde eingehen. Es wird darum gehen, zu klären, was die allgemein gebrauchten Begriffe bedeuten und wie damit umzugehen ist. Auch die Frage der Sicherheit in dem Umgang mit den Medien wird ein Thema sein. Aus diesem Vortrag kann es sich ergeben, dass weitere Vorträge mit besonderen Themenstellungen folgen.