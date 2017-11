Vortrag und Lesung

imago Kunstverein lädt für 16. November ein

Bissendorf. Erich Kästner war einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts: Autor von Kinder- und Jugendbüchern, Lyriker und Satiriker, politischer Journalist, idealistischer Pädagoge und Utopist. Seine Bücher wurden 1933 verbrannt, er sah dabei zu, doch er ging nicht in die Emigration. Unter Pseudonymen arbeitete er weiter und schrieb das Drehbuch für den berühmten Münchhausenfilm mit Hans Albers. Nach dem Krieg: Vorträge, Ehrungen, Preise, Proteste – und ein bitteres Ende. Jeder kennt noch heute Filme von ihm und Sprüche: „Es gibt nichts Gutes / außer: Man tut es“. Einige seiner Gedichte werden die Zeit überdauern.Einen Einblick in sein konfliktreiches Leben gibt Professor Wolfgang Menzel. Unterhaltsam eingemischt sind Lesungen bekannter und weniger bekannter Gedichte über die verehrte Mutter, über gestörte Liebe, über personifizierte Jahreszeiten und über vermaledeite Verhältnisse vielerlei Art. Vergnügliches, Nachdenkliches und Kritisches wechseln sich ab. Zwischendurch Akkordeonmusik von dem virtuosen Akkordeonisten Miroslav Grahovac: Klassisches und Populäres. Auch der Weinhof Negenborn ist wieder dabei. Im Namen von Kästner: „Denkt ans fünfte Gebot: Schlagt eure Zeit nicht tot!“ Kommt lieber zu diesem Abend, an dem der kleine und große Erich Kästner im Mittelpunkt stehen!Der Abend findet statt am Donnerstag, 16. November, um 19.30 Uhr beim imago Kunstverein, Am Markt 1. Einlass ist ab 19 Uhr. Kartenbestellungen unter info@imago-kunstverein.de oder unter Telefon (0 51 30) 9 54 98 53, der Preis beträgt zwölf Euro, Mitglieder zahlen zehn Euro.