Vortrag und Podiumsdiskussion

Verein Miteinander.Wedemark lädt ins Bürgerhaus ein

Bissendorf. Am Donnerstag, 28.September, um 19 Uhr lädt der Verein Miteinander.Wedemark zu einem Vortrag und einer anschließenden Podiumsdiskussionrund um das Thema „Der lange Weg der Integration“ – Durch Gemeinwesenarbeit neue Partner gewinnen“ erneut in das Bürgerhaus Wedemark, Am Markt 1 in Bissendorf ein.Der Verein Miteinander.Wedemark, der sich seit einem Jahr nun um die finanzielle und ideelle Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit auf diesem Sektor sowie um zentraleVeranstaltungen für diese Menschen wie auch um neue Spenden kümmert, fand sich erneut und nach einem bereits sehr erfolgreichen Vortrag im Mai diesen Jahreszur Notwendigkeit einer solchen Aktivität aufgerufen. Das Thema Integration soll in den Köpfen der Wedemärker, aber auch interessierter Bürger aus den Nachbargemeinden weiter verankert bleiben. Das Thema Integration geflüchteter Menschen wird die Menschen in den nächsten Jahren weiter begleiten. Mit der Bundestagswahl sehen die Mitglieder des Vereins die Debatte wohl auch durch rechtspopulistische Interessensvertreter im zentralen politischen Gremium, dem Bundestag, angefeuert. Ungefähr jeder zehnte Bundesbürger hat Sympathien für hier geäußerte kritische Standpunkte zum Thema geflüchtete Menschen, so dass auchdie Integrationsarbeit mit geflüchteten Menschen in Deutschland unter wachsendem Druck steht. Hier stellt sich nun nach der sehr herzlichen Aufnahme und der erfolgreichen initialen Krisenbewältigung in den Jahren 2015 und 2016 die Frage nach nachhaltigen Strategien und Maßnahmen im Schulterschluss zwischen ehrenamtlichen und professionellen Mitarbeiternund es sollte hier ein Netzwerk gebildet werden. Daher ist der Titel der Veranstaltung: Durch Gemeinwesenarbeit neue Partner gewinnen.Für den Vortrag konnte Frank Auracher gewonnen werden. Frank Auracher arbeitet seit Jahren für die Gemeinwesenarbeit Nordstadt.Mehr.Wert und leitet ein Stadtteilbüro und Quartiersmanagement in Hildesheim, Träger ist hier die Lebenshilfe Hildesheim. Seine Arbeit wird auch anteilig finanziert durch die Stadt Hildesheim. Frank Auracher ist Dipl.-Sozialpädagoge, aber auch systemischer Berater und Coach, und kann aus seiner Erfahrung mit integrativen Stadtteilarbeit berichten. Als Moderator für die sich anschließende Podiumsdiskussion wird der Journalist Thorsten Pawlack vom NDR, der dem Verein verbunden ist, teilnehmen.