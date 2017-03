Vortragslesung

Wedemark (eg). Am Mittwoch, 22. März, läd der LandFrauenverein Wedemark um 18 Uhr in Gasthaus Goltermann nach Elze zu einem Vortrag von Iris Flentja zum Thema „Sicher ist sicher“, Notfallordner – für den Erstfall gewappnet ein. Frau Flentje, Sozio-ökonomische Beraterin, wird zu diesem Thema Tipps geben. Anmeldung bis zum 18. März, per Telefon bei Helga Bremus unter (0 51 39) 27 84 34. Gäste sind herzlich willkommen.