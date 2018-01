Vortragsreihe der VHS

Region. „Die Zukunft der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik durch Digitalisierung“, so lautet das Thema einer neuen Vortragsreihe der vhs Hannover Land, die donnerstags, ab 8. Februar, in Garbsen beziehungsweise Wunstorf stattfindet.

In der ersten Veranstaltung geht es um eine „Einführung in die Wirtschaftspolitik“ (V.-Nr. U161026Z). Dieser Vortrag erläutert die Definition von Wirtschaftspolitik durch die Brille der Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsphilosophie. Anhand von Nachrichten der aktuellen Politik wird aufgezeigt, wie ökonomische Theorien das tägliche Alltagsleben bestimmen.

Der zweite Vortrag beschäftigt sich mit der „Digitalisierung und deren Bedeutung für die Wirtschaft“ (V.-Nr. U161126Z). Industrie 4.0, Fintech und Blockchain – die traditionelle Wirtschaft befindet sich in einem fundamentalen Umbruch. Dieser Vortrag befasst sich mit Demokratisierung von Unternehmensentscheidungen durch Social Media Tools und die Anwendung von digitalem Entscheidungsmanagement.

Mit der Digitalisierung im generellen Sinne, Definitionshoheiten und ihrer (politischen) „Bedeutung für die Gesellschaft“ (V.-Nr. U161226Z) setzt sich eine weitere Veranstaltung (V.-Nr. U161226Z) auseinander. Dieser Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde möchte Digitalisierung nicht als Quelle der Angst, sondern als „Chance für ein gutes Leben in einer globalen Zukunft“ erfassen (Europäische Digitalcharta). Welche verbesserten Möglichkeiten hat die traditionelle Demokratie durch „Upgrades“ auf E-Government und E-Voting? Mit einem Vortrag zu „Plattform-Ökonomie und Social Entrepreneurship“ (V.-Nr. U161326Z) endet diese Reihe. Amazon und Facebook, Uber und AirBnB, Whatsapp und Messengerdienste haben die Wirtschaftswelt im 21. Jahrhundert grundlegend verändert. Der Vortrag präsentiert Erkenntnisse von Nobelpreisträger Jeremy Rifkin zur digitalen Nullgrenzkostenökonomie und zeigt, warum die Start-Up-Kultur des 21. Jahrhunderts so erfolgreich ist. Gleichzeitig werden die durch die Digitalisierung „verstärkten Methoden des nachhaltigen Unternehmenswachstums“ und Social Entrepreneurship beleuchtet, dessen Potenzial in einer KfW-Studie als zunehmend marktrelevant eingeschätzt wird. Es gibt Zeit und Platz für rege Teilnahme der Gäste an der Diskussion.

Die Vorträge finden jeweils von 18.30 bis 20.45 Uhr statt und kostet jeweils 16 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 75 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.