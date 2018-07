Vortragsreihe wird fortgesetzt

Bissendorf. Die SPD Wedemark setzt am Dienstag, 17. Juli, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf ihre Vortragsreihe zur Demokratie fort. Auch der dritte Vortrag des Historikers Bernd Riedel ist in sich abgeschlossen und baut nicht auf die beiden vorherigen auf. Der Vortrag mit aktiver Beteiligung der Teilnehmer wird sich mit der Kommunalpolitik in der Demokratie auseinandersetzen. Die Veranstaltung ist für alle Bürger offen. Der Eintritt ist frei.