Wahl zum Kirchenvorstand

Vorstellung der Kandidaten am 25. Februar

Mellendorf. Die Kirchengemeinde Mellendorf/Hellendorf lädt ein zu einer Gemeindeversammlung am Sonntag, 25. Februar, im Anschluss an den Gottesdienst, also um 11 Uhr, ins Gemeindehaus Mellendorf am Kirchweg 3. Bei dieser Veranstaltung werden sich die Kandidaten für die Kirchenvorstandswahl der Gemeinde persönlich vorstellen.Am 11. März werden die Kirchenvorstände neu gewählt. Wahlberechtigt sind erstmals alle Kirchenmitglieder schon ab dem 14. Lebensjahr. Die Wahlbenachrichtigungen werden in diesen Tagen per Post zugestellt. In der Kirchengemeinde Mellendorf/Hellendorf kandidieren insgesamt acht Frauen und Männer. Im Rahmen der Gemeindeversammlung werden sich die Kandidaten vorstellen und Fragen zu ihrer Person, zu möglichen Schwerpunkten, Interessen und Kompetenzen beantworten.