Wahlhelfer gesucht

Wedemark. Für die Bundestagswahlen am Sonntag, 24. September, und die Wahl zum Niedersächsischen Landtag am 15. Oktober sucht die Gemeinde Wedemark noch Beisitzer als Wahlhelfer. Rückmeldungen telefonisch an Uwe Koppelmann, Telefon (0 51 30) 58 14 96 und Dirk Kippermann, Telefon (0 51 30) 58 12 27 oder per E-Mail an Wahlen@wedemark.de.