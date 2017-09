Wahlkampfstand

Resse. Am Sonnabend, 23. September, wird der CDU-Bundestagskandidat Hendrik Hoppenstedt MdB den Wahlkampfstand der CDU vor dem Frischmarkt Pagel in Resse besuchen. In der Zeit von 10.15 bis 11 Uhr freut er sich auf Fragen und Anregungen der Bürger.