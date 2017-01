Wanderung

Elze. Der DRK-Ortsverein Elze-Bennemühlen lädt zu der beliebten Winterwanderung am Sonntag, 12. Februar, ein. Treffen zur Wanderung um 11.30 Uhr an den DRK-Räumen an der Poststraße. Einkehr zum Grünkohlessen um 12.30 Uhr im Gasthaus Langehennig, Meitze. Anmeldungen bis 7. Februar bei Meta Korbus unter Telefon (0 51 30) 28 18.