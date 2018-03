Wanderung der Wedemärker NaturFreunde im Deister

Wedemark. Am Donnerstag, 5. April, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 10.15

Uhr im Hauptbahnhof Hannover vor dem Reisecenter neben der Information in der Eingangshalle. Dort erwartet sie der Wanderleiter Martin Wolgast zur gemeinsamen Fahrt um 10.33 Uhr mit der S-Bahn Linie S1 nach Winninghausen. Hier beginnt die circa elf Kilometer lange Erholungswanderung durch den Deister. Die Fahrkarte (Zone 3) besorgt jeder selbst. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Für sie fällt ein Vereinsobolus von drei Euro an. Bei möglichen kurzfristigen Änderungen werden angemeldete Teilnehmer hierüber informiert.

Anmeldung per E-Mail an anmeldung1@wanderleiter.de oder per voicemail: (0 32 12) 3 68 69 34.