Wanderung der Wedemärker NaturFreunde im Toten Moor

Wedemark. Anders als im Halbjahresprogramm vermerkt, treffen sich die Wedemärker

NaturFreunde bereits am Dienstag, 6. März, am Bahnhof Mellendorf, und zwar erst um 9.15 Uhr zur Fahrt nach Neustadt/Poggenhagen. Hier beginnt die circa 15 Kilometer lange Erholungswanderung unter Leitung von Martin Wolgast durch das Tote Moor. Die Fahrkarten (Zone drei) besorgt jeder selbst. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Für sie fällt ein Vereinsobolus von drei Euro an. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl (15 Personen) ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail unter anmeldung1@wanderleiter.de oder per voicemail (0 32 12) 3 68 69 34.