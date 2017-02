Wanderwochenende im Harz

Region. Der Ski&Fitness-Verein Großburgwedel hat noch einen Platz für eine weibliche Person frei für das Wanderwochenende im Harz vom 25. bis 26. Februar. Die Unterbringung erfolgt in 2-Bett-Zimmern mit Frühstück in der Jugendherberge Torfhaus. An beiden Tagen werden circa zehn bis zwölf Kilometer lange Wanderungen unternommen. Die Anreise erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Kosten für Übernachtung und Frühstück betragen insgesamt 57 Euro. Nichtmitglieder zahlen zusätzlich fünf Euro. Anmeldung und Rückfragen bei Erika Grunwald unter Telefon (05 11) 77 51 62 oder per E-Mail e.grunwald@kabelmail.de.