Warm-Badefahrt für Senioren

Jetzt noch für 6. Dezember anmelden

Wedemark. Der Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde bietet diesmal eine Badefahrt in die Badeanstalt „Wasserwelten“ in Langenhagen am Mittwoch, 6. Dezember, an.Es gelten in Abänderung hierfür die folgenden Abfahrtszeiten: 9 Uhr Resse (Feuerwehrgerätehaus), 9.05 Uhr Resse (Lönswinkel - Lönssiedlung), 9.10 Uhr Wiechendorf (Prendel), 9.15 Uhr Scherenbostel, Am Husalsberg (Höpershof), 9.17 Uhr Bissendorf, Scherenbosteler Straße), 9.20 Uhr Bissendorf, Mellendorfer Straße (gegenüber Post), 9.22 Uhr Wennebostel, Lindenstraße (Bushaltestelle gegenüber Kindergarten), 9.25 Uhr Mellendorf, Bissendorfer Straße/Krausenstraße (früher Apotheke), 9.30 Uhr Gailhof (Bushaltestelle Ortsmitte). Nach einer 2,5-stündigen Badezeit erfolgt um 12.30 Uhr die Rückfahrt, so dass die letzten gegen 13.30 Uhr wieder in Resse ankommen werden. Die fünf Gewinner von den Badefahrten im November fahren gratis mit und haben freien Eintritt. Es gibt noch eine Überraschung vom Nikolaus. Anmeldungen nimmt die Gemeinde Wedemark unter Telefon (0 51 30) 58 10 bis Dienstag, 5. Dezember, 15 Uhr entgegen.Zum Vormerken: Die nächste und letzte Badefahrt in diesem Jahr ist am 20. Dezember und es geht wieder in das „Badeland“ Celle.