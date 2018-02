Warmbadefahrt für Senioren

Anmeldung werden noch entgegengenommen

Wedemark. Der Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde bietet auch in diesem Jahr Warmbadefahrten an. Am Mittwoch, 21. Februar, geht es in das Badeland nach Celle. Die Abfahrzeiten sind wie folgt: 8.30 Uhr Resse (Feuerwehrgerätehaus), 8.35 Uhr Resse (Lönswinkel - Lönssiedlung), 8.40 Uhr Wiechendorf (Prendel), 8.45 Uhr Scherenbostel, Am Husalsberg (Höpershof), 8.47 Uhr Bissendorf, Scherenbosteler Straße), 8.48 Uhr Bissendorf, Mellendorfer Straße (gegenüber Post), 8.52 Uhr Wennebostel, Lindenstraße (Bushaltestelle gegenüber Kindergarten), 8.55 Uhr Mellendorf, Bissendorfer Straße/Krausenstraße (früher Apotheke), 9 Uhr Gailhof (Bushaltestelle Ortsmitte). Anmeldungen nimmt die Gemeinde Wedemark unter Telefon (0 51 30) 58 10 bis Dienstag, 20. Februar, 15 Uhr, entgegen.Zum Vormerken: Die nächste Badefahrt nach Celle ist am 7. März.