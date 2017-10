„Was geht uns WhatsApp und Facebook an?“

Infoabend zu Internet- und Smartphoneverhalten von Kindern

Mellendorf. Zu einem Informationsabend für Erwachsene, die ihren Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit Internet und Smartphone vermitteln wollen, laden die Sozialarbeiter der Gemeinde Wedemark am Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in das Forum des Schulzentrums Mellendorf ein.Wie kommt es, dass Kinder und Jugendliche schon vor dem Frühstück auf über 600 WhatsApp-Nachrichten reagieren müssten? Wie sollen Erwachsene Kindern und Jugendlichen einen kompetenten Umgang mit Internet und Smartphones vermitteln, wenn sie selbst ohne das neue Medium groß geworden sind? Antworten auf diese Fragen bietet der Informationsabend „Jugendliche bei WhatsApp, Facebook und Instagram: was geht uns das an?“ Angesprochen sind Eltern, Trainer, Betreuer, Lehrkräfte und alle weiteren Interessierten, die mit dem Thema umgehen müssen.Um Medienverhalten beurteilen zu können, muss verstanden werden, warum manche Nutzer ohne Rücksicht auf die eigene Privatsphäre andere an ihrem Leben bei Facebook teilhaben lassen. Um problematisches Verhalten zu erkennen und authentisch zu beurteilen, müssen Phänomene wie Cybermobbing mit ihren Ursachen und Wirkungen realistisch eingeschätzt werden können. Um all dies ein bisschen besser zu verstehen und Fragen zu klären, laden die Schulsozialarbeiter der Gemeinde Wedemark zu einem Infoabend ein.Auf sehr nachvollziehbare, bisweilen nachdenkliche – aber auch auf überaus unterhaltsame Art und Weise stellt Moritz Becker vom Verein Smiley die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen dar und gibt Hilfestellungen in der (Medien-)Erziehung sowie Argumente für Diskussionen mit dem Nachwuchs.Moritz Becker ist Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trainer und selber Vater. Er arbeitet für den Verein Smiley aus Hannover. Smiley bietet Elternveranstaltungen an, führt Fortbildungen für Lehrer durch und hat im letzten Schuljahr niedersachsenweit mit über 1.000 Schulklassen gearbeitet.