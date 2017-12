Was ist los im MGH?

Mellendorf. Auch die nächste Woche gibt es wieder ein volles Programm im Mehrgenerationenhaus. Montag findet wieder ab 16 Uhr der Smartphone-Kurs statt. Ob Fortgeschrittene oder Anfänger alle sind willkommen. Ab 19.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“. Am Mittwoch ab 18 Uhr näht Miteinander.Wedemark mit geflüchteten Frauen. Am selben Tag können Interessierte von 10 bis 12 mit ihren gesammelten Unterlagen ins MGH kommen, um diese zu sortieren. Die Formularlotsen stehen den Besuchern dabei zur Seite. Wie gewohnt öffnet am Donnerstag zwischen 15.30 und 17 Uhr das Café Elternzeit seine Türen. Und natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch gerne da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr. Ab dem 23. Dezember macht das MGH erst einmal Pause bis zum 7. Januar 2018. Im neuen Jahr geht es dann weiter mit neuen und bekannten Angeboten.