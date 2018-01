Was ist los im MGH?

Volles Programm in der nächsten Woche

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche ist wieder volles Programm im Mehrgenerationenhaus. Montag findet wieder ab 16.30 Uhr der Smartphone-Kurs statt. Ob Fortgeschrittene oder Anfänger – alle sind willkommen. Ab 19.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“. Dienstag und Mittwoch sind zwischen 10 und 12 Uhr die Formularlotsen für Interessierte da. Mittwoch besteht das spezielle Angebot, unsortierte Unterlagen in Ordnung bringen zu lassen. Von 14 bis 16 Uhr lädt der Senioren- und Behindertenbeirat zu einer offenen Sprechstunde ein. Zwischen 18 und 19.30 Uhr findet das Treffen von Anderthalb statt, zu dem alle Alleinerziehenden und ihre Kinder herzlich eingeladen sind. In der Stunde davor bietet Anderthalb eine Sprechstunde für Alleinerziehende an.Am Mittwoch findet der Computerstammtisch zwischen 16 und 18 Uhr statt. Von 18 bis 19.30 Uhr sind alle Interessierten zur Infoschnitte eingeladen. Bei einem netten Abendbrot geht es dieses Mal um das Thema Kunstherz und Organspende. Anmelden können Interessierte sich unter anne-kathrin.kracke@wedemark.de oder unter (0 51 30) 9 74 31 44. An diesem Abend findet ab 19 Uhr die Lesung „Familie, Geschlecht und Normalität im Wandel“ statt. Wie gewohnt öffnet am Donnerstag zwischen 15.30 und 17 Uhr das Café Elternzeit seine Türen. Morgens treffen sich ab 10 Uhr zum ersten Mal die Wedesenioren zum Austausch über seniorenrelevante Themen. Samstag um 15.30 Uhr lädt die Wedebiene zur Infoveranstaltung ein. Und natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.