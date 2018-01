Was ist los im MGH?

Volles Programm in der nächsten Woche

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche ist wieder viel los im Mehrgenerationenhaus. Am Montag, 29. Januar, erklären Max und Paul wieder alles rund ums Smartphone. Ab 16.30 Uhr sind Anfänger und Fortgeschrittene willkommen. Ab 19.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“. Probleme mit einem Formular? Beim Ausfüllen helfen gern die Formularlotsen am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr. Eine Schublade voller unsortierter Unterlagen? Am Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr helfen die Lotsen beim Sortieren und Ordnen. Am Mittwoch findet der Computerstammtisch zwischen 16 und 18 Uhr statt. Am Abend näht Miteinander.Wedemark wieder im MGH. Die Ergebnisse kann man online unter www.miteinanderwedemark.de bewundern.Wie gewohnt öffnet am Donnerstag zwischen 15.30 und 17 Uhr das Café Elternzeit seine Türen. Morgens treffen sich ab 10 Uhr die Wedesenioren. Wegen der Zeugnisferien findet an diesem Donnerstag kein Mittagstisch statt. Am Freitagmorgen zwischen 10.30 und 12.30 Uhr können sich junge Geflüchtete in arabischer, kurdischer und persischer Sprache über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Zwischen 15 und 17 Uhr können Interessierte sich in der Sprechstunde zum Thema Pflegegrade beraten lassen. Am Sonntag lädt der Verein EinzigArtig zwischen 15 und 17 Uhr alle Regenbogenfamilien und solche, die es werden wollen zum Regenbogencafé und zwischen 18 und 19.30 Uhr alle Tanzwütigen zum Queerdance ein. Und natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch gerne da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.