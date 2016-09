Fachvortrag im SeminarAktionsZentrum

Scherenbostel. Wasser ist Leben, aber wie viel Leben ist in unserem Wasser?! Der etwas andere Fachvortrag findet am Freitag, 23. September, um 19 Uhr im SeminarAktionsZentrum Wedemark, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel statt. Ein reiner Informationsvortrag über Trinkwasser. Themen sind unter anderem: Welche Aufgaben hat Wasser in unserem Körper? Welche Inhaltsstoffe können im Wasser enthalten sein? Welches Wasser sollten wir trinken? Leitungswasser/Mineralwasser? Gäste können gern aus ihrem Haushalt Wasser zum Trinken oder Kochen (Mineral-/Leitungswasser) verwendetes Wasser (circa 150 ml im Schraubglas) zur kostenlosen Kurzanalyse mitbringen. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 37 68 19 bei Michaela Kühnel gebeten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.