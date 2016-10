Wasser ist Leben

Scherenbostel. Ein reiner Informationsvortrag über Trinkwasser am wird am Sonnabend, 22. Oktober, im SeminarAktionsZentrum, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel angeboten. Beginn der etwa 90-minütigen Veranstaltung ist um 10.30 Uhr. Gastreferent ist Steffen E. Förster, Praxis für Prävention. Im Haushalt zum Trinken oder Kochen (Mineral-/Leitungswasser) verwendetes Wasser (etwa 150 ml im Schraubglas) kann zur kostenlosen Kurzanalyse mit gebracht werden. Pro Probe entsteht für Porto/Verpackung ein Kostenanteil von fünf Euro. Da die Plätze begrenzt sind, Anmeldung erbeten unter Telefon (0 51 30) 37 68 19. Der Eintritt frei, Spenden sind willkommen.