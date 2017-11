WedeJam im MGH

Mellendor. Am Sonnabend, 18. November, ist es wieder soweit. Der dritte WedeJam findet im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf statt. Wie immer sind alle Hobby-Musiker und Live-Musik-Liebhaber ganz herzlich eingeladen, mitzumachen. Ab 17 Uhr stehen die Musikanlage, Schlagzeug und Instrumente bereit. Ab circa 18 Uhr werden dann sicher erste Töne zu vernehmen sein. Auch das Spenden-Café ist wieder mit von der Partie. Für Getränke und einen Snack ist also gesorgt. Für Rückfragen stehen Anne Kracke unter anne-kathrin.kracke@wedemark.de und Sven Jagata unter sven.jagata@kreyselblick.de gern zur Verfügung.