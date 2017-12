WedeJam im MGH

Mellendorf. Am Sonnabend, 16. Dezember, ist es wieder soweit. Der dritte WedeJam findet im MGH in Mellendorf statt. Wie immer sind alle Hobby-Musiker und Live-Musik-Liebhaber ganz herzlich eingeladen mit zu machen. Ab 17 Uhr stehen die Musikanlage, Schlagzeug und Instrumente bereit. Ab circa 18 Uhr werden dann sicher erste Töne zu vernehmen sein. Auch das Spendencafé ist wieder mit von der Partie. Für Getränke und einen Snack ist also gesorgt. Für Rückfragen stehen Anne Kracke unter anne-kathrin.kracke@wedemark.de und Sven Jagata unter sven.jagata@kreyselblick.de gern zur Verfügung.