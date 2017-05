Wedemärker fahren ins Wesertal

NaturFreunde besuchen das Kloster Fischbeck

Wedemark. Am Donnerstag, 8. Juni, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um9.15 Uhr am Bahnhof Mellendorf zu ihrem monatlichen Ausflug, der sie diesmal in das Wesertal führt. Mit S-Bahn und Bus wird das über 1100 Jahre alte Dorf Fischbeck erreicht (nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen S-Bahnstation möglich). Um 11.30 Uhr beginnt die Führung durch das Kloster mit seiner Stiftskirche und den Gärten mit ihrem teilweise uralten Baumbestand. Wegen seiner unverfälscht erhaltenen romanischen Bauform und der Geschlossenheit seiner Anlage mit demKreuzgang gilt das Stift als großartiges Beispiel mittelalterlicher Klostertradition. Als Abschluss der Tagestour ist eine Einkehr im „Café am Stift“ vorgesehen. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl wird um frühzeitige Anmeldung bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann gebeten unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten für Vereinsmitglieder 18 Euro, für Gäste21 Euro).