Gästeführung für Frauen in Bissendorf

Bissendorf. Am Sonnabend, 10. Juni, um 17 Uhr veranstaltet Anja Hemme, alias Jungfer Anni eine Führung mit dem Titel: Weiber – Wollust – Wurzelsud. Einer Führung, die übrigens nur für Frauen ist. Es geht zu Fuß durch Teile des historischen Ortskernes von Bissendorf. Treffpunkt ist wie immer die Treppe des Bissendorfer Bürgerhauses (Am Markt 1, 30900 Wedemark). Während der circa eineinhalbstündigen Tour (je nach Wetterlage), erfahren die Damen Interessantes und Amüsantes über das Thema: Verhütung zu Urgroßmutters Zeiten. Geht Liebe wirklich durch den Magen? Welche Speisen sind an- und welche abregend? Was war eine Engelmacherin oder eine Bademutter? Wer wohnte früher in der Petersilien Straße und welchen Beruf übten die Frauen dort aus? Warum gab es in den Apotheken lebende Frösche zu kaufen? Diese und andere Fragen werden beantwortet und so mancher alter, aber noch immer gültiger Tipp für das Liebesleben wird wiedergegeben.Bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und gute Laune mitbringen. Telefonische Anmeldung unter (0 51 30) 6 03 63 oder (01 75) 9 63 65 71 bei Anja Hemme erbeten.Pillenbeitrag pro Frau: vier Euro vor Ort zu zahlen.