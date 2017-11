Weihnachtsaktion für Wohnungslose

Mellendorf. Die katholische Kirchengemeinde unterstützt auch in diesem Jahr wieder Obdachlose in Hannover. Für die Weihnachtsaktion werden festlich eingepackte Geschenkpäckchen (bitte etwa in Schuhkartongröße) gesammelt. Bitte keinen Alkohol, keine gebrauchte Kleidung und keine verderbliche Sachen einpacken. Bedarf besteht in erster Linie für: Tabak, GVH-Tickets, Süßigkeiten, Handschuhe, Mützen, Schals, warme Socken, Rucksäcke, Gutscheine (für Lebensmittelläden), Taschenlampen, Nagelpflegesets und Kugelschreiber. Auch Schlafsäcke und Decken werden gebraucht. Diese bitte uneingepackt separat abgeben. Die Päckchen können bis zum 17. Dezember in der katholischen Kirche oder im Pfarrbüro, Karpatenweg 1 in Mellendorf abgegeben werden.