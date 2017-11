Weihnachtsbaum wird eingeschaltet

Melelndorf. Die kürzer werdenden Tage kündigen es deutlich an: Die Weihnachtszeit steht bevor. Um auch allen Wedemärkern am Festzauber teilhaben zu lassen, wird wieder ein Tannenbaum vor dem Rathaus aufgestellt und festlich geschmückt. Am Mittwoch, 29. November, schaltet Bürgermeister Helge Zychlinski die Beleuchtung feierlich ein. Begleitet wird er von 50 Kindern des Hortes Mellendorf, die die Zeremonie mit Gedichten und Liedern untermalen werden.