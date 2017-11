Weihnachtscafé und Basar

Bissendorf. Zeitgleich mit dem Weihnachtsmarkt in Bissendorf können Besucher am Sonntag, 10. Dezember, im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf von 14 bis 18 Uhr Neues aus den Projektländern des Vereins OSDA Ghana und Südafrika erfahren. An den Marktständen ist mit Kulinarischem wie Snacks, Glühwein, Kaffee und Kuchen gesorgt. Außerdem können sich Interessierte bei Musik und Geschichten verzaubern lassen.