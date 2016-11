Weihnachtsfeier

Mellendorf. Auch in dieser Adventszeit veranstaltet der Mellendorfer Singkreis seine Weihnachtsfeier im Gemeindehaus der evangelischen Kirche St. Georg in Mellendorf.

Alle fördernden Mitglieder sind dazu für Donnerstag, 15. Dezember, um 17 herzlich eingeladen. Anmeldung bis Montag, 12. Dezember, unter Telefon (0 51 30) 35 37 oder 4 02 93. Nicht vergessen: die Weihnachtspause ist vom 16. Dezember bis zum 6. Januar und die erste Probe findet am 12. Januar im Gemeindehaus der evangelischen Kirche statt.