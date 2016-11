Weihnachtsfeier

Wennebostel. Der LandFrauenverein Wedemark lädt am Dienstag, 6. Dezember, um 14 Uhr in das Gasthaus Bludau in Wennebostel zu seiner Weihnachtsfeier recht herzlich ein. Pastorin Ricarda Rabe vom Kirchlichen Dienst auf dem Lande referiert über Weihnachten. Gestern gab es Traditionen, heute gibt es Veränderungen und morgen Zukunftsaussichten. Wie gehen die Generationen mit den Veränderungen um. Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldungen bis zum 28. November bei Ursula Wiechmann unter Telefon (0 51 30) 38 23, Fax (0 51 30) 37 50 64.