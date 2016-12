Weihnachtsfeier

Wennebostel. Der Schützenverein und der Ortsrat Wennebostel laden auch in diesem Jahr wieder recht herzlich zu der Weihnachtsfeier am Sonnabend, 10. Dezember, um 15 Uhr ins Schützenhaus an der Hugo-Riechers-Straße ein. Wie in jedem Jahr ist eine festliche Kaffeetafel im geschmückten Raum vorbereitet. Zu den vorweihnachtlichen Darbietungen gehört auch ein Auftritt des „Gemischten Chores Wennebostel“. Schützenverein und Ortsrat freuen sich auf viele Besucher und möchten mit diesen einen besinnlichen Nachmittag in weihnachtlicher Atmosphäre verbringen.