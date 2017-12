Weihnachtsfeier der SPD-AG 60 plus

Wennebostel. Ein ereignisreiches Jahr geht bald zu Ende. Zu einer Weihnachtsfeier im geschmückten Saal der Gaststätte Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8, am Dienstag, 12. Dezember, um 14 Uhr lädt die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus Wedemark alle Freunde ein. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Die Teilnehmer können sich schon mal auf das Fest einstimmen. Das Duo „Evergreen Express“ wird auf Trompete und Saxophon die schönsten Melodien zur Weihnachtszeit vortragen. Selbstverständlich darf mitgesungen werden. Willkommen sind auch Gedichte und Geschichten zum Advent, zum Winter und zum Jahresausklang. Die Flyer mit den Veranstaltungsterminen des kommenden Jahres liegen ebenso zur Mitnahme bereit wie die beliebten Wedemark-Kalender in DIN A 0 und DIN A 3.