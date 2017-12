Weihnachtsfeier für Senioren

Scherenbostel. Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu und die Adventszeit hat begonnen. In dieser Zeit findet wie in jedem Jahr die Seniorenweihnachtsfeier am 3. Advent, 17. Dezember, von 15 bis 18 Uhr im Schützenhaus Scherenbostel statt. Im Namen des Ortsrates sind alle Senioren mit Ehe-/Lebenspartner ganz herzlich dazu eingeladen. Auch jemand, der zum Beispiel Senioren aus gesundheitlichen Gründen begleitet, ist natürlich willkommen. Es soll ein gemütlicher und besinnlicher Advents- und Vorweihnachtsnachmittag bei Kaffee und Kuchen verbracht werden. Auch diesmal wird ein buntes Rahmenprogramm fröhliche Akzente setzen. Die Mitglieder des Ortsrates freuen sich auf viele Gäste.