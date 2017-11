Weihnachtsfeier und Kindertheater

Gailhof. In diesem Jahr spielen 16 Gailhofer Kinder das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ auf der Weihnachtsfeier am Sonntag, 3. Dezember, um 14.30 Uhr (Einlass ist um 14). Gefeiert wird im Jugend-, Gäste und Seminarhaus, Am Jugendheim 7. Die musikalische Begleitung übernimmt die Flötengruppe Gailhof. Im Anschluss wird zu selbst gebackenem Kuchen und Kaffee eingeladen. Und mit etwas Glück und wenn alle schön artig waren, kommt eventuell auch noch der Nikolaus vorbei. Der Kostenbeitrag für Erwachsene und Jugendliche beträgt dieses Jahr für die Raumnutzung und die Lautsprecheranlage zwei Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.