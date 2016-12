Weihnachtskarten mit Brelinger Motiven

Brelingen. Auch in diesem Jahr können Weihnachtswünsche mit Karten verschickt werden, die Brelinger Motive zeigen. Gero Wiechert hat wieder dafür gesorgt, dass diese Karten gedruckt werden konnten. Ein Kartenmotiv zeigt die Brelinger Kirche im winterlichen Kleid, dekoriert mit dem leuchtenden Weihnachtsstern am Kirchturm. Das zweite Kartenmotiv zeigt die Krippenszene, die alljährlich vor dem Altar zur Weihnachtszeit in der Brelinger Kirche aufgebaut wird. Beide Aufnahmen stammen von dem Brelinger Fotograf Oliver Hoffmann. Die Doppelfaltkarten mit Umschlag können zum Stückpreis von zwei Euro im Edeka-Markt Poppe und im Bio-Hofladen Rotermund-Hemme in Brelingen erworben werden. Der Erlös aus dem Kartenverkauf ist bestimmt für die Jugendarbeit und Diakonie in der Kirchengemeinde Brelingen mit den Ortsteilen Negenborn, Oegenbostel und Ibsingen.