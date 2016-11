Weihnachtskonzert

Mellendorf. Am Dienstag, 6. Dezember, findet das Weihnachtskonzert der Musikschule Wedemark statt. Dazu lädt die Musikschule herzlich ein. Es findet in der Grundschule Mellendorf, Am Roye-Platz 3, statt. Es erklingen zum größten Teil Weihnachtslieder vorgetragen mit dem Gesang, auf dem Klavier, der Gitarre und dem Cello. Es beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.