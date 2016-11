Weihnachtsmarkt

Hope. Am Sonnabend, 26. November, um 14 Uhr findet der weit bekannte Weihnachtsmarkt in Hope auf dem Hoper Hof statt. Die Organisatoren haben sich wieder einiges ausgedacht. So wird auch dieses Jahr wieder der Tannenbaum von den Kindern der Hoper Löschzwerge geschmückt. Neben Glühwein, Bratwurst, Pilzen, Schmalzkuchen und Bratapfel wird auch ein reichhaltiges Kuchenbüfett angeboten.

Viele verschiedene Hobbykünstler werden Ihre Werke zum Verkauf anbieten. Für die Kinder wird Kinderschminken, Tassen bemalen und ein Kasperletheater angeboten. Der Höhepunkt für die Kleinen wird um 17 Uhr der Besuch des Weihnachtsmannes sein.