Weihnachtsmarkt

Bissendorf-Wietze. Zum zweiten Mal findet am Sonnabend, 10. Dezember, der Weihnachtsmarkt in Bissendorf-Wietze von 15 bis 20 Uhr an der Christophoruskirche statt. Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher und sind sich sicher, dass für jeden etwas dabei ist.