Weihnachtsmarkt

Gilten. Der Weihnachtsmarkt auf dem Backhaus Hof in Gilten findet am Sonnabend, 16., und am Sonntag, 17. Dezember, jeweils von 11 bis 17 Uhr, An der Marsch 4 statt. Rund 20 Aussteller bieten Honig, Fisch und Kunsthandwerk an, zum Beispiel Modeschmuck, Dekoratives aus Eisen und Holz sowie Filzarbeiten. Für das leibliche Wohl sorgen die Giltener Feuerwehr und der Schützenverein Gilten. Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen Damwild, Zwergziegen und Alpakas. Und natürlich wird auch der Weihnachtsmann erwartet.