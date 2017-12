Weihnachtsmarkt in Berkhof

Berkhof. Die Feuerwehr Berkhof veranstaltet am 3. Advent, 17. Dezember, auf der Feuerwehrwiese in Berkhof den jährlichen Berkhofer Weihnachtsmarkt. Hierzu werden noch interessierte Standbetreiber (privat wie gewerblich) – insbesondere aus den Bereichen Hobbywaren, Kunstgegestände und Weihnachtsschmuck – gesucht. Um die anfallenden Kosten zu decken wird eine geringe Standgebühr erhoben. Anmeldungen und Anfragen an Jörn Kahlmeyer unter Telefon (01 71) 7 57 71 90.